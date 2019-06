BPOL NRW: Jugendliche auf Plane von LKW – Bundespolizei nimmt 2 Personen vorläufig fest und hat Ermittlungen aufgenommen

Aachen (ots) –

Eine Streife der Bundespolizei machte am Freitagmorgen auf dem

Rastplatz Königsberg, an der BAB 44, eine nicht alltägliche

Feststellung. Die Beamten hatten gerade die Kontrolle eines

Fernreisebusses beendet, als ein LKW-Fahrer auf sie zu kam und von

Personen auf seinem LKW berichtete. Sie begaben sich sofort zum LKW.

Hier beobachteten sie in fast 4 Meter Höhe auf der Plane des LKWs

zwei Jugendliche, die Anstalten machten, herunter zu klettern. Die

Beamten hielten sie durch Zuruf von ihrem Vorhaben ab, da es zu

gefährlich gewesen wäre, aus dieser Höhe die Plane zu verlassen. Die

noch jungen Männer kletterten daraufhin durch einen Riss in der Plane

auf die Ladefläche und konnten so aus ihrer misslichen Situation

befreit werden. Bei den Personen handelte es sich um einen 15- und

16-jährigen Eritreer, die ohne Ausweispapiere mit dem LKW nach

England fahren wollten. Nach eigenen Angaben sollen sie selbst in

Belgien zugestiegen sein. Dabei haben sie sich durch Zerschneiden der

Plane Zugang zum LKW verschafft. Sie stiegen jedoch irrtümlicher

Weise auf einen LKW der nach Deutschland fuhr. Beide gaben an, ohne

Helfer zugestiegen zu sein. Die weiteren Ermittlungen hat die

Bundespolizei aufgenommen, um den genauen Tathergang aufzuklären. Der

LKW-Fahrer wurde polizeilich vernommen und im Anschluss entlassen.

Die zwei jugendlichen Eritreer wurden wegen der unerlaubten Einreise

beanzeigt und den belgischen Behörden am späten Nachmittag zugeführt.

