POL-PDNW: Sondereinheit der Polizei bringt Randalierer in Neustadt zur Raison

Neustadt/Weinstraße (ots) –

In einer Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in der

Europastraße in Neustadt musste ein randalierender Bewohner durch

Kräfte einer Spezialeinheit der Polizei zur Raison gebracht werden.

Der 33-jährige Iraner, dessen Asylantrag negativ beschieden wurde,

erhielt heute auch Nachricht aus der Heimat über gesundheitliche

Probleme von nahen Angehörigen, was ihn in einen psychischen

Ausnahmezustand versetzte. Er randalierte in der Unterkunft,

reagierte den herbeigerufenen Polizeibeamten gegenüber aggressiv und

bewarf diese unvermittelt mit Gläsern und anderen Gegenständen. Eine

weitere Kommunikation verhinderte er u.a. damit, dass er sich in

seinem Zimmer verbarrikadierte. Nachdem er begann, sich selbst mit

Glasscherben Verletzungen zuzufügen, konnte er durch die

Spezialkräfte überwältigt und in ärztliche Obhut übergeben werden.

