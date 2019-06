LPI-J: Meldungen aus Jena

Jena (ots) –

Mädchen verfolgt und geschlagen

Ein zehnjähriges Mädchen bat am Donnerstagnachmittag gegen 16.00

Uhr am Saalbahnhof einen Abellio-Mitarbeiter um Hilfe. Dieser

wiederum informierte die Polizei. Den Schilderungen des weinenden

Kindes zufolge sei sie auf dem Weg von der Nordschule in der

Dornburger Straße in der Nähe des Blumenladens „Ambiente“ von drei

Männern verfolgt worden, die „Kommt, die schnappen wir uns!“

äußerten. Einer der Männer schlug das Kind mit einem Regenschirm. Das

Mädchen lief davon und wurde noch eine Weile von den drei Männern

verfolgt. Das Kind beschrieb die Männer wie folgt: alle 25-30 Jahre

alt und 1,75-1,80 m groß, einer trug eine Brille, war bekleidet mit

einem grünen T-Shirt und hatte einen bunten Schirm dabei.

Da das Kind über Schmerzen im Arm klagte und aufgrund seines

Erlebnisses stark verstört war, wurde ein Rettungswagen hinzugezogen.

Auch der Vater wurde informiert und kam zur Dienststelle.

Sofort nach Eingang der Information suchten mehrere

Streifenwagenbesatzungen nach den drei Männern, konnten sie jedoch

nicht auffinden. Hat sie jemand gesehen und kann weitere Hinweise

ergeben? Polizei Jena Tel. 03641-810

Knallgeräusche am frühen Morgen

Am Freitagmorgen gegen 03.30 Uhr meldeten Anwohner aus dem Bereich

Erlanger Allee Geräusche, die wie Schüsse klangen. Dazu gingen

mehrere Anrufe bei der Polizei ein. Die Beamten machten sich sofort

auf die Suche und bestreiften den Bereich. Sie fanden Reste von

Böllern und deren Verpackung am Netto-Markt an der Erlanger Allee.

Von den Tätern fehlte jedoch jede Spur.

Wer kennt den Besitzer dieses Fahrrads

Wie bereits gemeldet, kam es am Montag dieser Woche an einem

Supermarkt in Lobeda am Salvador-Allende-Platz zu einem räuberischen

Diebstahl. Gegen 19.00 Uhr betrat ein junger Mann den Markt und

entwendete Lebensmittel. Als er beim Verlassen des Marktes vom

Detektiv angesprochen wurde, wehrte er ab und verweigerte ihm die

Bekanntgabe seiner Personalien. Der Aufforderung, zurück in den Markt

zu kommen, lehnte er ab und stieß den Detektiv derb zurück, sodass er

unerkannt entkommen konnte. Die Polizei Jena fragt: wer hat die

beschriebenen Handlungen beobachtet? Wer kennt einen Mann mit

folgender Beschreibung?

ca. 25-30 Jahre alt, 1,75-1,80 m groß und schlank, war bekleidet

mit einem grünen T-Shirt mit großem weißem Aufdruck auf der Brust,

einer dunklen knielangen Hose und schwarzen Sportschuhen.

Bei seiner Flucht ließ der Dieb sein Fahrrad zurück (Foto). Wer

kann jemanden, dem das Fahrrad gehört? Hinweise bitte an die Polizei

Jena unter Tel 03641-810

