POL-RT: Nach Straßenraub in Haft (Tübingen)

Reutlingen (ots) – Tübingen (TÜ):

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und

des Polizeipräsidiums Reutlingen

Wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen Raubes ermitteln die

Staatsanwaltschaft Tübingen und das Kriminalkommissariat Tübingen

gegen einen 20 Jahre alten, einschlägig polizeibekannten, gambischen

Staatsangehörigen und seinen noch unbekannten Komplizen. Den beiden

Tatverdächtigen wird vorgeworfen, am frühen Freitagmorgen in der

Hafengasse einen 26-Jährigen überfallen und dessen Smartphone und

Geldbörse geraubt zu haben.

Der 26-Jährige war gegen 1.20 Uhr zu Fuß in der Hafengasse

unterwegs, als er plötzlich von hinten gepackt und festgehalten

wurde. Obwohl er sich heftig zur Wehr setzte und dabei mehrere

Faustschläge abbekam, gelang es den beiden Angreifern, das Handy und

die Geldbörse des Opfers zu rauben. Der junge Mann wurde zum Glück

nicht verletzt. Die zunächst unbekannten Verdächtigen flüchteten

anschließend zu Fuß in Richtung Alter Botanischer Garten. Im Verlauf

der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der 20-Jährige in

einer Gaststätte in der Mühlstraße angetroffen werden. Einen Teil des

Raubgutes, nämlich das Mobiltelefon, konnte bei ihm aufgefunden und

sichergestellt werden.

Er wurde vorläufig festgenommen und am Freitagmittag dem

Haftrichter beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt. Dieser erließ den

von der Staatsanwaltschaft Tübingen beantragten Haftbefehl und setzt

ihn in Vollzug. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen zu seinem noch unbekannten Mittäter dauert noch

an. Dieser wird als 25 bis 30 Jahre alt, dunkelhäutig und von

sportlicher Figur beschrieben. Er soll etwa 178 cm groß sein und

hatte auffallend kantige, markante Gesichtszüge. Er war mit einer

dunklen Hose und einem dunklen T-Shirt bekleidet und hatte einen

schwarzen Rucksack dabei. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei

Tübingen, Telefon 07071/972-8660. (cw)

