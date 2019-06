POL-AUR: Aurich – Einbruchserie in Gemeinde Ihlow und Aurich-Schirum aufgeklärt

Altkreis Aurich (ots) – Kriminalitätsgeschehen

Aurich – Einbruchserie in Gemeinde Ihlow und Aurich-Schirum

aufgeklärt

Eine Einbruchserie in der Gemeinde Ihlow und Aurich-Schirum ist

durch Ermittler der Polizei Aurich/Wittmund aufgeklärt worden. Als

mutmaßliche Täter ermittelten die Beamten drei Männer im Alter von

16, 18 und 19 Jahren. Die Heranwachsenden aus dem Landkreis Aurich

waren geständig und räumten zahlreiche Einbrüche in Gewerbebetriebe

und Wohnhäuser ein, die sie mutmaßlich in den vergangenen drei Wochen

begangen hatten. Die Zielrichtung bei ihren Taten war nach bisherigen

Erkenntnissen ausschließlich Bargeld. Ein Teil des Diebesguts konnte

bei den Beschuldigten beschlagnahmt werden.

In den vergangenen drei Wochen war es in der Gemeinde Ihlow und in

Aurich-Schirum vermehrt zu Einbrüchen in Gewerbebetriebe und

Wohnhäuser gekommen. Die Täter hatten sich nachts auf Grundstücke von

Wohnhäusern begeben und geprüft, ob die Türen verschlossen waren. In

einigen Fällen hatten sie die Scheiben der Tatobjekte eingeworfen.

Oftmals waren die Türen von Wohnhäusern jedoch nicht verschlossen

gewesen, sodass die Täter ohne Anstrengung in die Häuser gelangt

waren. Die Polizei rät Hausbewohnern, ihre Türen nachts immer

abzuschließen. Auch bei kurzer Abwesenheit sollten Fenster, Balkon-

und Terrassentüren stets verschlossen werden.

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass es möglicherweise noch

weitere Geschädigte gibt, die einen Einbruch noch nicht gemeldet

haben. Personen, die in den vergangenen Wochen in der Gemeinde Ihlow

oder Aurich-Schirum einen Einbruch oder Diebstahl festgestellt haben,

werden gebeten sich bei der Polizei in Aurich zu melden unter Telefon

04941 606215.

Die Ermittlungsarbeit der Polizei dauert an.

