POL-ME: Polizei sucht nach vermisstem Mann aus Erkrath – Kreis Mettmann – 1906118

Seit Mittwoch, dem 19.06.2019, sucht die Polizei im Kreis Mettmann

nach einem 72-jährigen Mann aus Erkrath. Der vermisste Bernd G.

schrieb einen Abschiedsbrief, in dem er seinen Suizid ankündigte. Am

Mittwochvormittag, gegen 10:00 Uhr, verließ der Mann – ohne sein

Handy – die Wohnung und kehrte bislang nicht zurück. Nach bisherigen

Ermittlungen der Polizei ist der 72-Jährige mit einem blauen Pkw

Peugeot 307 mit ME-Städtekennung unterwegs. Der aktuelle

Aufenthaltsort von Bernd G. ist derzeit unbekannt. Eine Überprüfung

der bekannten Aufenthaltsorte des 72-Jährigen brachten keine weiteren

Erkenntnisse. Aus diesem Grund wendet sich die Polizei im Kreis

Mettmann nun mit einem Bild des Vermissten an die Öffentlichkeit: Wer

hat Bernd G. gesehen und kann Angaben zu seinem aktuellen

Aufenthaltsort machen? Der Gesuchte ist ca. 170 cm groß, hat

dunkelblonde kurze Haare und trägt einen Schnauzbart. Bekleidet war

er zuletzt mit einer hellgrauen Jeans und einem gestreiften blauen

Polo-Shirt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Erkrath,

Telefon 02104/ 9480 – 6450.

