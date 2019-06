BPOL-KS: Farbschmierereien und Fernseher auf dem Gleiskörper

Korbach (Kreis Waldeck-Frankenberg) (ots) –

Bislang Unbekannte trieben am Bahnhof Korbach Süd ihr Unwesen. Die

Fahrplanvitrine war nahezu komplett mit roter Farbe beschmiert. Ein

Ablesen der Zugverbindungen sei kaum noch möglich gewesen, sagte ein

Bahnmitarbeiter der Bundespolizei. Zudem lag ein Fernsehgerät auf dem

Gleiskörper, direkt neben den Gleisen.

Bereits am vergangenen Dienstag (18.6.) stellte der

Bahnmitarbeiter die Schmierereien und den entsorgten Fernseher fest.

Diese Art von Vandalismus am Bahnhof Korbach-Süd, sei in letzter Zeit

bereits mehrfach festgestellt worden, so der Bahnmitarbeiter weiter.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat ein Strafverfahren

eingeleitet und bittet um Zeugenhinweise. Wer Angaben zu dem Fall

machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561/81616-0 bzw.

unter der kostenfreien Service-Nr. 0800 8 666 000 oder über

www.bundespolizei.de zu melden.

