KFV-CW: Bäume drohten auf Haus zu stürzen Keine Verletzten – Höhenrettungsgruppe Calw im Einsatz

Nagold (ots) –

Einen nicht alltäglichen Einsatz hatten die Feuerwehren aus Nagold

und Calw am Fronleichnamstag zu bewältigen. Gegen 13:00 Uhr wurde

die Freiw. Feuerwehr Nagold über die Integrierte Leitstelle (ILS) in

Calw mit dem Stichwort Bäume drohen auf ein Haus zu stürzen in die

Iselshäuser Straße von Nagold alarmiert. Beim Eintreffen der

Einsatzkräfte stellten diese mehrere Bäume fest die sich mit ihren

Wurzelballen gelöst haben und nach vorne über das Haus neigten und

drohten herabzustürzen. Das betroffene Haus wurde bereits beim

Eintreffen der Feuerwehr durch den Betreiber evakuiert und die

Bewohner in einer anderen Wohneinrichtung versorgt.

„Mit unserer eigenen Drehleiter konnten wir die Baumgruppe über

dem Dach nicht erreichen und so stelle sich für uns schnell heraus,

dass wir umfangreiches technisches Gerät sowie Spezialkräfte für die

Fällung der Bäume benötigen, so Einsatzleiter und Kommandant der

Feuerwehr Nagold Thomas Reiff.

Zur Absicherung der Einsatzstelle wurde über den Nagolder Bauhof

umfangreiches Absperrmaterial an die Einsatzstelle gebracht und die

Polizei sperrte diesen Straßenabschnitt. Im weiteren Einsatzverlauf

wurden zwei Autokräne aus Rottenburg nach Nagold angefordert. Ein

Autokran sicherte die Baumgruppe und ein weiterer Autokran brachte

die Spezialkräfte der Feuerwehr Calw über eine hängende Arbeitsgondel

an die Baumkronen um diese Stück für Stück abzusägen.

„Hier konnten wir auf die Höhenrettungsgruppe der Freiw. Feuerwehr

Calw zurückgreifen. Diese Spezialkräfte der Feuerwehr sind

ausgebildet für besondere Aufgaben und Rettungen in luftigen Höhen“,

so Thomas Reiff. „Während der Baumfällarbeiten wurde aus

Sicherheitsgründen auch das benachbarte Haus für drei Stunden

evakuiert“, ergänzt der Einsatzleiter.

Die Zusammenarbeit der beiden Feuerwehren verlief sehr ruhig und

koordiniert. Dirk Patzelt Abschnittsleiter der Höhenrettungsgruppe

und Kommandant der Feuerwehr Calw war mit seinen neun Spezialkräften

für die Baumkürzungen und Bergung der Bäume verantwortlich und die

Einsatzkräfte aus Nagold versorgten die Baumteile am Boden. Diese

kamen Stück für Stück über luftiger Höhe mit dem Kran an den Boden.

Während des Einsatzes waren auch Vertreter des Ordnungsamt,

Forstamtes sowie des Bauhofes vor Ort. Der Oberbürgermeister der

Stadt Nagold Jürgen Großmann verschaffte sich ebenfalls einen

Überblick der Situation und informierte sich bei den Einsatzkräften

über den weiteren Einsatzablauf. Großmann lobte ausdrücklich den

professionellen Einsatz der beiden Wehren die diese knifflige

Situation sehr sorgsam in den Griff bekommen haben, so dass vom

Mensch und Haus die drohende Gefahr abgewendet werden konnte.

Die Feuerwehren aus Nagold und Calw waren mit acht Fahrzeugen und

26 Feuerwehrkräften im Einsatz. Der Rettungsdienst und der DRK

Ortsverein Calw mit acht Kräften und vier Fahrzeugen und die Polizei

Nagold mit zwei Beamten. Nach über zehn Stunden war der knifflige

Einsatz gegen 23:00 Uhr beendet und die Straße konnte wieder

freigegeben werden

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Calw e.V., übermittelt durch news aktuell

Homepage: Kreisfeuerwehrverband Calw e.V. | Publiziert durch presseportal.de.