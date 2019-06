POL-MK: Fahndung nach Geldbörsen-Diebstahl

Plettenberg (ots) –

Die Polizei sucht nach einem Geldbörsen-Diebstahl in einem

Plettenberger Supermarkt mit Fotos nach einer unbekannten Frau.

Am Nachmittag des 14. Februar wurde einer 84-jährigen Kundin in

dem Discounter an der Lennestraße das Portemonnaie aus der Handtasche

gestohlen. Der Täter oder die Täterin muss das Bargeld aus dem

Portemonnaie genommen und dieses auf den Parkplatz vor dem Geschäft

weggeworfen haben. Ein Kunde fand die Börse. Er lieferte sie an der

Kasse ab. Die Plettenbergerin bemerkte das Fehlen erst, als sie

bezahlen wollte. Dort nahm die Seniorin ihren Besitz erleichtert

wieder entgegen. Was sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste: In

den wenigen Minuten während ihres Einkaufs war eine unbekannte Frau

mit der Bankkarte am Geldautomaten und hatte Geld von dem Konto ihres

Opfers abgehoben.

Dabei wurde die Täterin von einer Überwachungskamera fotografiert.

Das Amtsgericht Hagen hat nun die öffentliche Fahndung mit Fotos

freigegeben. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und

Computerbetruges.

Die Polizei fragt nun, ob jemand die Frau auf dem Foto

wiedererkennt. Hinweise bitte an die Polizei in Plettenberg unter

Telefon 02391/9199-0.

