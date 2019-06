POL-EN: Gevelsberg- Dreister Reifendiebstahl

Gevelsberg (ots) –

In der Zeit vom 18.06, 21:30 Uhr und dem 19.06, 07:30 Uhr, machte

sich ein Unbekannter an einem VW Caddy zu schaffen, der auf einem

Parkplatz an der Brüggefelder Straße in der Nähe des Wendehammers

geparkt war. Augenscheinlich demontierte der Unbekannte an seinem

eigenen Fahrzeug einen beschädigten Reifen und holte sich auch gleich

Ersatz dafür. Hierfür montierte er den vorderen rechten Reifen eines

geparkten VW Caddys ab und nahm diesen mit. Den alten beschädigten

Reifen ließ er am Tatort zurück. Die Polizei sucht nun Zeugen, die

verdächtige Beobachtungen in der Nähe des Tatortes gemacht haben.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02332-91665000

entgegen.

