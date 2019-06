POL-ME: Schaulustige verprügeln 22-jährigen Unfallbeteiligten: Polizei sucht Zeugen – Erkrath – 1906116

Mettmann (ots) –

In der Nacht zu Donnerstag (Fronleichnam, 20. Juni 2019) haben

mehrere Jugendliche und junge Männer einen 22 Jahre alten Erkrather

verprügelt, der kurz zuvor als Beifahrer an einem Autounfall an der

Alten Papierfabrik in Erkrath beteiligt gewesen war.

Gegen 2:15 Uhr war eine 17-jährige Mettmannerin gemeinsam mit

ihrem 22 Jahre alten Freund in dessen Auto an der Alten Papierfabrik

rückwärts gegen eine Mauer gefahren. Die 17-Jährige, die noch keine

Fahrerlaubnis besitzt, verwechselte nach ersten Erkenntnissen der

Polizei dabei den Vorwärts- mit dem Rückwärtsgang. Bei dem Aufprall

auf die Mauer entstand erheblicher Sachschaden.

Eine Gruppe von etwa zehn jungen Männern und Jugendlichen

beobachtete den Unfall und filmte, wie der Beifahrer aus seinem Auto

stieg. Zwischen dem 22-Jährigen und den Schaulustigen entwickelte

sich nun ein verbaler Streit, der dann eskalierte: Die Gruppe schlug

und trat auf den Beifahrer ein und brach ihm die Nase. Ein

Rettungswagen brachte ihn daraufhin zur Behandlung in ein

Krankenhaus.

Währenddessen flüchteten die Schaulustigen vom Tatort in Richtung

Bongardstraße. Die Polizei fahndete im Umfeld nach möglichen

Tatverdächtigen, konnte jedoch keine verdächtigen Feststellungen mehr

machen. Daher bitten die nun ermittelnden Kriminalbeamten um

sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 02104 9480-6450.

Die minderjährige Mettmannerin wurde nach Abschluss der

polizeilichen Maßnahmen ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

