POL-NE: Wohnungseinbruch auf der Furth – Polizei sucht Zeugen

Neuss-Furth (ots) –

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (19./20.06.

Fronleichnam), 23:35 Uhr bis 9:30 Uhr, trieben sich ungebetene Gäste

an der Steinhausstraße herum. Unbekannte verschafften sich durch

Aufhebeln eines Fensters Zutritt zu der Erdgeschosswohnung eines

Mehrfamilienhauses. Die Einbrecher durchwühlten Schränke in mehreren

Räumen der Wohnung und entwendeten elektronische Geräte, Bankkarten

sowie Bargeld.

Am Donnerstagvormittag erhielt die Polizei Kenntnis über einen

versuchten Einbruch, ebenfalls an der Steinhausstraße. In derselben

Nacht, gegen 2 Uhr, versuchte ein Unbekannter sich über die

Terrassentür Zutritt zu einer Wohnung zu verschaffen. Offensichtlich

war versucht worden, die Terrassentür aufzudrücken.

Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf und sicherte Spuren

am Tatort. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in der Nacht zum

Fronleichnam an der Steinhausstraße gemacht haben, werden gebeten,

diese der Polizei unter der Telefonnummer 02131 300-0 mitzuteilen.

Riegel vor! Sicher ist sicherer – Beratung der Polizei: Sie haben

die Möglichkeit, sich jeweils am Montag, dem 24.06.2019 und dem

01.07.2019, zum Thema Einbruchschutz beraten zu lassen. In der Zeit

von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr, ist die

Beratungsstelle der Polizei an der Jülicher Landstraße 178 in Neuss

ohne vorherige Anmeldung und für telefonische Beratungen unter 02131

300-25518 geöffnet.

Weitere Informationen und Termine im Rahmen der Kampagne „Riegel

vor! Sicher ist sicherer.“ findet man auf der Internetseite der

Polizei: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/

