POL-HF: Alleinunfall mit Verletzten – alkoholisierter Mann verliert in Kurve Kontrolle über PKW

(kup) Am Donnerstag (20.6.), um 22:30 Uhr, fuhr ein 33-Jähriger

aus Nienburg auf der Osnabrücker Straße in Richtung Bünde. Im

Kurvenbereich, kurz vor der Einmündung zur Straße Im Wiedholz, verlor

der Mann die Kontrolle über seinen weißen Peugeot 308. Dabei kam er

nach links von der Fahrbahn ab, sodass er im Bereich des

Straßengrabens mit dem Grünstreifen kollidierte. Infolge der

Kollision schleuderte das Fahrzeug einige Meter weiter und kam auf

der Seite zu liegen. Der Fahrer sowie ein 38-jähriger Beifahrer

verletzten sich. Die eingesetzten Polizeibeamten nahmen in der

Atemluft des Fahrers Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest verlief

positiv, sodass der Unfallverursacher zur Abnahme einer Blutprobe in

ein Krankenhaus gebracht wurde. Sein Führerschein wurde

sichergestellt. Ein eingesetzter Rettungswagen brachte den verletzten

Beifahrer in ein Krankenhaus. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit

und wurde von einem Unternehmen abgeschleppt. Der entstandene

Sacheschaden beläuft sich auf mindestens 6.000 Euro.

