POL-ME: Streit eskaliert: Frau sticht mit Messer zu – 18 Jahre alte Monheimerin schwer verletzt – Monheim – 1906112

Mettmann (ots) –

Am Mittwochabend (19. Juni 2019) hat eine 30 Jahre alte Frau eine

18-jährige Monheimerin an der Brandenburger Allee mit einem Messer

schwer verletzt. Die Angreiferin stellte sich im Anschluss selbst der

Polizei und wurde festgenommen.

Gegen 20:20 Uhr suchte die 30-jährige Monheimerin die

Brandenburger Allee auf, um dort eine ihr bis dato unbekannte

18-Jährige zur Rede zu stellen, die sich angeblich zuvor auf einem

Spielplatz mit der Schwester der 30-Jährigen gestritten haben soll.

Nach einer kurzen verbalen Auseinandersetzung stach die 30-Jährige

dann mit einem Messer in die Seite der 18-Jährigen und lief

anschließend nach Hause.

Die 18-Jährige wurde bei dem Angriff schwer verletzt. Ein

Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus, wo sie noch in der

Nacht operiert wurde. Lebensgefahr besteht nicht, sie konnte bereits

am Donnerstag (20. Juni 2019) von der Polizei zu dem Angriff befragt

werden.

Kurz nach dem Angriff meldete sich die 30-jährige Monheimerin

telefonisch bei der Polizei und gestand die Tat. Daraufhin nahmen

Polizeibeamte die Frau vorläufig fest und mit zur Wache, wo sie

vernommen und erkennungsdienstlich behandelt wurde. Auf sie wartet

nun ein Strafverfahren.

