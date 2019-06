POL-BN: Bekanntgabe der Geschwindigkeitskontrollstellen im Zeitraum 24.06. – 28.06.2019

Bonn (ots) –

Zu Ihrer Sicherheit planen wir folgende

Geschwindigkeitskontrollen:

Montag, 24.06.2019: in Bad Godesberg auf der Zanderstraße, in

Berkum auf der L 123 und in Bonn am Rathenauufer und der

Kennedybrücke;

Dienstag, 25.06.2019: in Bonn auf der Graurheindorfer Straße, in

Niederbachem auf der L 123, in Heimerzheim auf der Vorgebirgsstraße

und in Geislar auf der L 16;

Mittwoch, 26.06.2019: in Bad Honnef auf der Rhöndorfer Straße, in

Kessenich auf der Karl-Barth-Straße, in Sandscheid auf der L 268 und

in Rösberg auf der Metternicher Straße;

Donnerstag, 27.06.2019: in Brenig auf der Straße Hohlenberg, in

Lannesdorf auf der Deutschherrenstraße, in Bonn auf der Ürziger

Straße und in Lengsdorf auf der Straße An der Ohligsmühle;

Freitag, 28.06.2019: in Dersdorf auf der Grünewaldstraße, in

Königswinter auf der Aegidienberger Straße, in Oberbachem auf der

Dreikönigenstraße und in Bad Godesberg auf der Mainzer Straße.

Darüber hinaus müssen die Verkehrsteilnehmer mit kurzfristigen

Kontrollen im gesamten Kreis-/Stadtgebiet rechnen.

