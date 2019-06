THW-HH MV SH: Bundesfreiwilligendienst im THW: Jetzt bewerben

Kiel (ots) –

Das Technische Hilfswerk (THW) bietet ab Herbst 2019 jährlich

bundesweit bis zu 2.000 Bundesfreiwilligendienst-Plätze an. Damit

ermöglicht es sowohl jungen als auch lebenserfahrenen Menschen, in

einem einjährigen Engagement neue Perspektiven zu entdecken und sich

persönlich weiterzuentwickeln.

„Ich würde mich freuen, wenn viele Menschen aller Altersgruppen

von diesem Angebot Gebrauch machen, um das THW kennenzulernen und bei

seiner Hilfe für andere zu unterstützen“, sagte THW-Präsident

Albrecht Broemme. Mitmachen können alle, die ihre

Vollzeitschulpflicht erfüllt haben. Junge Menschen zum Beispiel

finden im Bundesfreiwilligendienst (BFD) berufliche Orientierung. Sie

können entweder erste Arbeitserfahrungen sammeln oder erweitern,

indem sie die breiten ehrenamtlichen und hauptamtlichen

Aufgabenfelder des THW als Einsatzorganisation des Bundes

kennenlernen.

Außerdem haben alle Bundesfreiwilligendienstleistenden im THW ab

Herbst 2019 die Möglichkeit, eine vollständige THW-Grundausbildung

abzuschließen. Dabei üben sie unter anderem den Umgang mit

Rettungsgeräten und Werkzeugen und erfahren viel über das THW, den

Bevölkerungsschutz und das Verhalten im Einsatz. Sollte jemand

beispielsweise wegen körperlicher Einschränkungen an der

Grundausbildung nicht teilnehmen können, ist ein BFD im THW dennoch

möglich. Ob Schulabgänger, Studierende, Menschen im Ruhestand oder in

einer Orientierungsphase, der BFD bietet unterschiedliche

Möglichkeiten zur persönlichen Ausrichtung sowie umfangreiche Aus-

und Fortbildungsangebote. Natürlich können alle Menschen, die einen

BFD absolvieren, gleichzeitig ehrenamtlich im THW mitmachen.

——————- Eine Pressemitteilung zu diesem Thema ist gut und

schön, aber viel aussagekräftiger ist da doch der Brief des

ehemaligen BUFDI Erik Metzger der Regionalstelle Schleswig zum Ende

seiner BUFDI-Zeit, der uns heute erreichte. Diesen ungewöhnlichen

Weg dieser Pressemitteilung möchte die LV Pressestelle nutzen, Erik

für sein Engagement zu danken und alles Gute auf seinem weiteren Weg

zu wünschen.

„Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kameradinnen und Kameraden,

liebe Kolleginnen und Kollegen, zum 30. Juni 2019 wird meine

Dienstzeit als Bundesfreiwilligendienstleistender in der THW

Regionalstelle Schleswig enden. In zehn spannenden und sehr

lehrreichen Monaten konnte ich einen äußerst weit gefächerten

Einblick in die hauptamtliche Arbeit des THW erlangen. Ob Haushalt

und Beschaffung, Lehrgangs- und Gesundheitsmanagement oder

Gerätebeschaffungs- und Prüfwesen – jeden Bereich (an dieser Stelle

nicht allesamt aufzählbar) des hauptamtlichen THW durfte ich

kennenlernen und intensiv beiwohnen. Dabei traf ich zu jeder Zeit auf

freundliche und kompetente Kolleginnen und Kollegen in den anderen

Regionalstellen, der LV-Dienststelle und der THW Leitung. Aber vor

allem auch die ehrenamtlichen THWler haben mich bei meinen

Tätigkeiten immer freundlich und aufgeschlossen unterstützt. Für

dieses Entgegenkommen und das eingebrachte Engagement möchte ich mich

an dieser Stelle bei Ihnen und Euch herzlich bedanken! Ehrenamtlich

werde ich weiterhin im Ortsverband Flensburg tätig sein. An letzter

Stelle gilt mein größter Dank meinen Kolleginnen und Kollegen der

Regionalstelle Schleswig. Ihr alle habt mir eine sehr spannende und

unvergessliche Zeit in einem tollen Team beschert. Es hat Spaß

gemacht mit Euch zu arbeiten und Euch alle kennenlernen zu dürfen.

Dankeschön! Viele Grüße und auf ein baldiges Wiedersehen! Mit

freundlichen Grüßen Erik Metzger“ ——————

Bundesweit hat das THW 668 Ortsverbände, die ehrenamtlich geführt

werden. In den 66 Regionalstellen der acht Landesverbände kümmern

sich die hauptamtlich Mitarbeiter/innen jeweils um acht bis zwölf

Ortsverbände. Aufgrund dieser Struktur bietet der BFD im THW viel

Abwechslung. Von Öffentlichkeitsarbeit über den Umgang mit Technik

bis hin zu unterschiedlichsten Verwaltungs-, Logistik- und

Organisationsaufgaben – im THW gibt es für Frauen und Männer einiges

zu tun. Der BFD im THW eröffnet damit Perspektiven über einen

technischen Schwerpunkt hinaus.

Den Bewerbungsbogen und weitere Infos zum BFD im THW gibt es hier:

www.entdecke-bufdi.de

Das THW ist die ehrenamtliche Einsatzorganisation des Bundes. Das

Engagement der bundesweit knapp 80.000 Freiwilligen, davon die Hälfte

Einsatzkräfte, ist die Grundlage für die Arbeit des THW im

Bevölkerungsschutz. Mit seinem Fachwissen und den vielfältigen

Erfahrungen ist das THW gefragter Unterstützer für Feuerwehr,

Polizei, Hilfsorganisationen und andere. Das THW wird zudem im

Auftrag der Bundesregierung weltweit eingesetzt. Dazu gehören unter

anderem technische und logistische Hilfeleistungen im Rahmen des

Katastrophenschutzverfahrens der Europäischen Union sowie im Auftrag

von UN-Organisationen. ————— —————

————— Sollten sie ein paar O-Töne von Erik Metzger haben

wollen, so melden Sie sich bitte bei mir.

Rückfragen bitte an:

THW Landesverband Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein

Claus Döpper

Telefon: 0431 / 57933-45 od. mobil 0171 5822551

E-Mail: claus.doepper@thw.de

www.lv-hhmvsh.thw.de

Original-Content von: THW Landesverband Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, übermittelt durch news aktuell

Homepage: THW Landesverband Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein | Publiziert durch presseportal.de.