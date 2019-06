POL-OE: Angetrunkener Fahrzeugführer kollidiert mit geparktem PKW

Attendorn (ots) –

Attendorn – Am Donnerstagabend befuhr ein 29-Jähriger mit seinem

Ford um 22:30 Uhr die Alte Dorfstraße in Lichtringhausen, aus

Fahrtrichtung Ebbelinghausen kommend, in Richtung Plettenberger

Straße. Beim Vorbeifahren an einem am Fahrbahnrand geparkten KIA

schätzte er den Seitenabstand falsch ein und kollidierte mit dem

geparkten PKW. Durch die Wucht des Aufpralls, der KIA wurde 10 m vom

ursprünglichen Standort nach vorn geschoben, lösten die Airbags der

Fahrer- und Beifahrerseite im Ford aus. Der Fahrzeugführer und sein

ebenfalls 29-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt ins

Krankenhaus nach Attendorn gebracht, konnten dies aber nach

ambulanter Behandlung wieder verlassen. Im Rahmen der Unfallaufnahme

wurde festgestellt, dass der Unfallverursacher deutlich unter

Alkoholeinfluss stand, Blutprobe und Führerscheinsicherstellung

folgten. Der Sachschaden an den nicht mehr fahrbereiten PKW wird auf

6.000 Euro geschätzt.

