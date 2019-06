HZA-HH: Zoll durchsucht 80 Shisha-Bars in Hamburg/ 700 kg Wasserpfeifentabak beschlagnahmt

Hamburg (ots) –

In der Nacht zum 21.06.2019 hat der Zoll in Hamburg 80 Shisha-Bars

kontrolliert. Dabei wurden über 700 Kilogramm Wasserpfeifentabak

beschlagnahmt, acht illegale Glücksspielautomaten außer Betrieb

gesetzt und diverse kleinere Funde von Betäubungsmitteln

sicher-gestellt. Die Zollbeamten leiteten 55 Strafverfahren gegen die

Barinhaber ein. Damit wurden in 70% aller kontrollierten Bars

Zuwiderhandlungen festgestellt.

In 20 Objekten mussten die Kontrollen unterbrochen werden, da der

Kohlenmonoxidgehalt in den Bars zu hoch und damit die Gesundheit von

Gästen und Kontrollbeamten gefährdet war. Nachdem die Bezirksämter

die Objekte nach einer gründlichen Lüftung wieder freigegeben haben,

wurden die Kontrollen fortgesetzt. Eine Bar wurde jedoch

längerfristig wegen dramatisch überhöhter CO-Werte geschlossen.

Über 400 Beamte von Zoll, Polizei, Gewerbeamt und Finanzbehörde

waren an der Kontrolle beteiligt. Zehn Zollhunde waren als Schutz-

und Spürhunde zusätzlich im Einsatz.

Ziel der Großkontrolle war eine Überprüfung, ob alle steuerlichen

Pflichten von den Barbetreibern eingehalten werden. So dürfen diese

zum Beispiel nur versteuerten Wasserpfeifentabak verkaufen. Zu

erkennen ist die Versteuerung an einem ordnungsgemäß angebrachten

Steuersiegel.

„Wasserpfeifentabak gehört wie Zigaretten oder Alkohol zu den

verbrauchsteuerpflichtigen Waren, so dass beim Verkauf in Shisha-Bars

viele Gesetze einzuhalten sind“, so die Pressesprecherin Kristina

Severon. „Die hohe Anzahl der festgestellten Verstöße zeigt, dass die

einschlägigen Regelungen von den Betreibern der Bars größtenteils

nicht eingehalten werden. Deshalb hatte unsere Kontrolle auch das

Ziel, die Inhaber und ihre Gäste aufzuklären.“

Die Kontrolle erfolgte in guter Zusammenarbeit mit Polizei,

Feuerwehr, Steuerbehörde und Gewerbeamt. Neben den steuerrechtlichen

Aspekten wurden damit auch die Regelungen des Jugend- und

Nichtraucherschutzgesetzes, sowie der Einhaltung der CO-Werte in den

Shisha-Bars kontrolliert.

Zusätzliche Informationen:

– Shisha-Bars dürfen nur versteuerten und verzollten Tabak

verkaufen. Der Steuersatz für Wasserpfeifentabak beträgt mindestens

22 Euro pro kg. Der genaue Steuersatz hängt vom Einzelfall ab. Die

Ergebnisse aus vorherigen Kontrollen zeigen jedoch, dass viele

Shisha-Betreiber mit unversteuertem Tabak handeln.

– Die ordnungsgemäße Versteuerung des Tabaks kann nur anhand des

Steuerzeichens an der Umverpackung erkannt werden. Fehlt das Siegel,

ist es gebrochen oder nicht an der korrekten Stelle angebracht, muss

von einer Nichtversteuerung ausgegangen werden. Zuwiderhandlungen

können eine Steuerhinterziehung darstellen.

– Die Abgabe des Tabaks darf nur in Kleinverkaufspackungen

erfolgen. Das bedeutet, der Endverbraucher (also der Raucher), muss

selbst die Packung öffnen und damit das Steuersiegel brechen. Eine

Tabakabgabe aus einer größeren Verpackungseinheit (z.B. aus einer 500

Gramm-Dose) ist rechtswidrig und kann als Ordnungswidrigkeiten

geahndet werden.

– Das Nachbefeuchten von Wasserpfeifentabak z.B. durch Hinzufügen

von Glycerin oder Molasse ist nur mit einer Genehmigung des

Hauptzollamtes erlaubt. Zuwiderhandlungen können als

Steuerhinterziehung geahndet werden.

– Wasserpfeifentabak muss zum selben Preis weiterverkauft werden,

wie auf dem Steuerzeichen angegeben. Wenn der Tabak zu einem höheren

Preis verkauft wird, entsteht die Tabaksteuer adäquat zur Erhöhung

und muss an den Zoll nachgezahlt werden. Wird dies nicht eingehalten,

stellt dies unter Umständen eine Steuerhinterziehung dar.

– Rauchen ist ungesund und deshalb müssen auch in Shisha-Bars das

Jungend- und Nichtraucherschutzgesetz eingehalten werden. Hinzu kommt

noch die Gefahr der Kohlenmonoxidvergiftung, denn das Gas, das beim

Verbrennen der Kohle entsteht, kann im schlimmsten Fall tödlich sein.

Um auch diesem Problem entgegenwirken, arbeitet der Zoll bei dieser

Kontrolle verstärkt mit der Polizei, Feuerwehr und Gewerbeamt

zusammen.

