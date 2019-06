POL-GE: Sicher mit dem Laufrad unterwegs Die Polizei hat Tipps für den Umgang im Straßenverkehr

Gelsenkirchen (ots) –

Im Alter von zwei bis drei Jahren geht es los: die Kleinen setzen

sich aufs Laufrad und geben Schwung. Ruck-zuck sind sie auf dem

Gehweg unterwegs und entdecken ihre Umgebung. Sie lernen das

Gleichgewicht zu halten, sich im Raum zu orientieren, rechtzeitig zu

bremsen und auszuweichen. Damit sind Kleinkinder schon aktive

Teilnehmer im Straßenverkehr – und das birgt natürlich Gefahren!

Immer wieder kommt es zu Unfällen, bei denen Laufrad fahrende Kinder

verletzt werden. So zum Beispiel am 17. Februar 2019 in der Feldmark,

als ein fünfjähriger Junge zwischen geparkten Autos auf die Straße

fuhr, ohne auf den Verkehr zu achten. Er wurde von einem Auto erfasst

und schwer verletzt. Die Kleinen nehmen mit ihren Laufrädern oft so

schnell Geschwindigkeit auf, dass Begleitpersonen nicht mehr

unmittelbar eingreifen können, wenn Gefahr droht. Es gibt zwar auch

Laufräder mit Bremsen, aber die Kinder sind motorisch oft noch gar

nicht in der Lage, sie auch zu benutzen. Aus Sicht der Polizei bieten

diese Bremsen also nur eine trügerische Sicherheit. Kleinkinder sind

schnell überfordert, wenn sie auf andere Verkehrsteilnehmer reagieren

und Hindernissen ausweichen müssen. Sie können ihre Bewegungsabläufe

noch nicht ausreichend koordinieren und die Geschwindigkeit

kontrollieren.

Die Polizei hat einige Tipps, damit Kinder sicherer mit dem

Laufrad umgehen können: – Die Kinder sollten niemals ohne Helm

fahren. Ein Sturz auf den Kopf kann unabsehbare Folgen haben. – Das

Laufrad sollte am Anfang erst einmal nur im „Schonraum“ (Parks,

Spielplätze, leere Parkplätze, Sporthallen, Schulhöfe, etc.) benutzt

werden. Hier können die Kleinsten das Fahren lernen und sicher das

Bremsen und Ausweichen üben. – Achten Sie immer darauf, dass das

Gelände, in dem die Kinder unterwegs sind, nicht abschüssig ist! Sie

können unter Umständen nicht so schnell laufen, wie die Kleinen

fahren! – Die Gelsenkirchener Kindertagesbetreuung (GeKita) hat das

Projekt „Radelnde Kita“ entwickelt und bietet es für die Kinder in

ihren Einrichtungen an. Hier wird u. a. das Fahren und Bremsen mit

dem Laufrad in der Turnhalle trainiert. Spielerisch werden die Kinder

an die Verkehrszeichen und -regeln herangeführt, um sich später

sicher im öffentlichen Verkehrsraum bewegen zu können. Grundsätzlich

sollten Sie Ihre Kinder im Straßenverkehr begleiten – gerade, wenn

sie noch klein und ungeübt sind. Machen Sie den Nachwuchs auf die

vielen Gefahren im Straßenverkehr aufmerksam und erklären Sie

grundsätzliche Regeln wie das Anhalten am Bordstein oder einer Ampel.

Und gehen Sie selbst als gutes Beispiel voran! Seien Sie den kleinen

Verkehrsteilnehmern ein gutes Vorbild!

