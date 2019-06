POL-PIBIN: Handbremse nicht angezogen, Fahrzeug machte sich selbstständig

Gemarkung Bacharach (ots) –

20.06.2019, 16.28 Uhr

Eine 56 jährige Fahrerin stellte ihren PKW auf einer Wiese in der

Nähe des Aussichtspunktes „Weinbergsecke“ ab und begab sich zur Burg

Stahleck. Da weder ein Gang eingelegt, noch die Feststellbremse

betätigt wurden, machte sich das Fahrzeug selbstständig und rollte

eine Böschung hinab. An einer Mauer kam das Faherzeug letztendlich

zum Stillstand. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeiinspektion Bingen | Publiziert durch presseportal.de.