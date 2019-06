POL-HAM: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Hamm-Herringen (ots) – Ein unbekannter Täter versuchte am frühen

Freitagmorgen, 21. Juni, in ein Einfamilienhaus an der Holzstraße

einzubrechen. Der Einbrecher drückte gegen 4.30 Uhr eine Jalousie

hoch und löste dabei einen Alarm aus. Anschließend lief er ich

Richtung Waldgebiet Sundern davon. Zeugenhinweise nimmt die Polizei

Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (cg)

