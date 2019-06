POL-HAM: Einbruch in Wohnhaus – zwei Autos gestohlen

Hamm-Mitte (ots) – In ein Wohnhaus an der Grünstraße drangen

Unbekannte in der Zeit zwischen Mittwoch, 19. Juni, 22 Uhr, und

Donnerstag, 20. Juni, 9.30 Uhr, ein. Die Einbrecher stahlen eine

Geldbörse und zwei Autoschlüssel. Mit den Schlüsseln öffneten sie

anschließend einen blauen 7er-BWM und einen grauen Smart. Beide Autos

mit Hammer Kennzeichen wurden ebenfalls entwendet. Hinweise auf

verdächtige Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer

02381 916-0 entgegen. (cg)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Hamm | Publiziert durch presseportal.de.