POL-DN: Jugendliche Einbrecher gefasst

Langerwehe (ots) – Dank aufmerksamer Nachbarn eines

Mehrfamilienhauses in Langerwehe, konnte die Polizei am Morgen des

Frohnleichnamsfeiertages drei jugendliche Einbrecher gegen 10:30 Uhr

festhalten. Diese hatten zuvor versucht eine Wohnung in den oberen

Etagen aufzuhebeln. Nach kurzer Flucht konnten alle Personen dingfest

gemacht werden, die Ermittlungen dauern an.

