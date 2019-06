POL-PDNW: Brand einer leerstehenden Gaststätte

Weidenthal (ots) –

Am Mittwochabend gegen 22:20 Uhr wurde der Polizei Neustadt ein

Brand des leerstehenden. ehemaligen Hotel/Restaurant Birkenhof in

Weidenthal gemeldet. In dem Gebäude ist keine Person behördlich

gemeldet, jedoch sollen sich laut Aussagen von Nachbarn immer mal

wieder Obdachlose dort aufgehalten haben. Durch die Feuerwehren der

umliegenden Gemeinden wurde der Brand bis ca. 2 Uhr gelöscht. Das

Dachgeschoss brannte völlig aus, der Schaden wird auf 200.000 Euro

geschätzt. Die B39 war für den Zeitraum der Löscharbeiten komplett

gesperrt. Es erfolgen weitere Ermittlungen durch die Kriminalpolizei

Neustadt.

