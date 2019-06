POL-GG: Unfallfluchten

Rüsselsheim (ots) – Am Mittwoch (19.06) gegen 11:30 Uhr,

beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer eine an der

Hausfassade angebrachte Werbeanzeige in der Mainzer Straße in

Raunheim. Aufgrund der Höhe muss es sich bei dem Verursacher um einen

LKW gehandelt haben. Der Sachschaden wird auf 250 Euro geschätzt.

Ebenfalls am Mittwoch (19.06.) zwischen 01:30 Uhr und 14:00 Uhr,

beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen

Hyundai i30, der auf einem Parkplatz in der St.-Alban-Straße geparkt

war. Etwa 800 Euro wird den Halter des Fahrzeuges die Reparatur

kosten, dass an der hinteren, linken Tür beschädigt wurde. Hinweise

auf den oder die Unfallverursacher nimmt in beiden Fällen die

Polizeistation Rüsselsheim unter der 06142 / 6960 entgegen.

