POL-NOM: Unfallflucht

Bad Gandersheim (ots) – Bad Gandersheim-Gehrenrode, 20.06.2019,

zw. 19:30 Uhr und 22:00 Uhr

Im angegeben Zeitraum ist es auf dem Parkplatz des Restaurant

Artemis in Gehrenrode zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein bislang

unbekannter Pkw-Führer ist beim Ausparken gegen einen grünen VW

Passat eines 33-jährigen aus Lamspringe gefahren. Am Passat entstand

hierdurch ein Schaden von ca. 1000 Euro. Der Unbekannte fuhr mit

einem schwarzen Audi A4 Cabrio mit Goslarer Kennzeichen. Zudem war am

Heck des Audi ein Fahrradträger angebracht. Der Fahrer des Audi

setzte nach dem Zusammenstoß seine Fahrt fort, ohne

schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Zeugen werden gebeten,

die Polizei Bad Gandersheim unter der Tel.Nr. 05382-919200 anzurufen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Bad Gandersheim

Pressestelle

Telefon: 05382/91920 0

Fax: 05382/91920 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeiinspektion Northeim | Publiziert durch presseportal.de.