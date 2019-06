POL-NI: Verkehrsunfallflucht

Rinteln (ots) – (jwp) Bereits am Dienstag ereignete sich gegen

18:35 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in der Rintelner Innenstadt.

Durch einen Zeugen wurde beobachtet, wie ein silbernes Peugeot Cabrio

in der Mühlenstraße versuchte, rückwärts auf dem Parkstreifen

einzuparken. Der Zeuge beschrieb: „Obwohl soviel Platz war, sei der

gegen den weißen Pkw Fiat gestoßen“. Der Führer des Pkw Peugeot, ein

junger Mann mit dunklen kurzen Haaren und Brille, sei erst

ausgestiegen. Als er den Zeugen bemerkte, sei er zunächst wieder in

sein Fahrzeug gestiegen. Kurze Zeit später habe er sich dann für

einige Minuten fußläufig vom Unfallort entfernt. Nach seiner Rückkehr

habe er sich in sein Fahrzeug gesetzt und sei weggefahren. Durch den

Zusammenstoß entstand am Pkw Fiat Schaden vorne am Stoßfänger. Der

Zeuge konnte leider das Kennzeichen des verursachenden Fahrzeugs

nicht komplett ablesen. Daher werden weitere Zeugen des Vorfalls

gebeten, sich mit der Polizei Rinteln (05751/9545-0) in Verbindung zu

setzen.

