FW-RE: Schwerer Verkehrsunfall mit Linienbus – eine schwerst verletzte Person

Recklinghausen (ots) –

Am Fronleichnamsabend (20.06.2019) kam es auf der Marler Straße in

der Nähe der Stadtgrenze zur Stadt Marl auf Höhe einer Gaststätte zu

einem schweren Verkehrsunfall mit einem Linienbus. Hierbei wurde eine

Person schwerst verletzt.

Die Feuerwehr Recklinghausen wurde um 20.38 Uhr alarmiert.

An der Einsatzstelle war ein Liniebus in Fahrtrichtung Marl im

vorderen Bereich mit einem PKW kollidiert. Im PKW befand sich eine

weibliche, 18-jährige Person. Im Linienbus befand sich neben dem

Busfahrer ein älteres Ehepaar. Die Person im PKW war in diesem

eingeklemmt.

Die Einsatzkräfte mussten die weibliche PKW-Insassin mit schwerem

Gerät aus ihrem Fahrzeug befreien. Sie wurde durch den Notarzt des

Rettungshubschraubers „Christoph 8“ vor Ort noch intensivmedizinisch

behandelt und in ein nahegelegenes Krankenhaus der Maximalversorgung

transportiert. Der vorsorglich alarmierte Rettungshubschrauber musste

die junge Patientin nicht fliegend transportieren.

Die drei Insassen des Linienbusses wurden ebenfalls durch den

Rettungsdienst untersucht, mussten aber nicht weitergehend behandelt

werden und wurden nicht verletzt.

Im Einsatz befand sich die Feuerwehr Recklinghausen mit den

Löschzügen der Feuer- und Rettungswache, Hochlar, dem Rettungsdienst

mit drei RTW und zwei Notarzteinsatzfahrzeugen. Zusätzlich war der

Rettungshubschrauber „Christoph 8“ aus Lünen, der Rettungsdienst der

Stadt Marl und der Abrollbehälter-Rüst der Berufsfeuerwehr Herten vor

Ort im Einsatz.

Für die Dauer des Einsatzes wurde die Marler Straße komplett

gesperrt. Zur Unfallursache und Höhe des Sachschadens verweisen wir

auf die polizeilichen Auskünfte. Der Einsatz der Feuerwehr dauerte

bis circa 22.00 Uhr an. Im Anschluss begann die Polizei mit der

Unfallursachenermittlung.

Feuerwehr Recklinghausen

Pressesprecher

Christian Schell

Telefon: 02361-30699 1206

Telefon: 02361-30699 1120 (Wachabteilungsleiter, außerhalb der

Bürozeiten)

Mobil: 01525-9180490

E-Mail: christian.schell@feuerwehr-recklinghausen.de

http://www.feuerwehr-recklinghausen.de/

Original-Content von: Feuerwehr Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Feuerwehr Recklinghausen | Publiziert durch presseportal.de.