POL-OL: +++ Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Schwerer Verkehrsunfall zwischen PKW und LKW auf Bundesstraße 401 in Edewecht +++

Am Donnerstag, dem 20.06.2019, um 16:00 Uhr kam es auf der

Bundesstraße 401 (Küstenkanalstraße) in 26188 Edewecht zwischen den

Ortschaften Jeddeloh II und Husbäke zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach bisherigen polizeilichen Erkkenntnissen befuhr zur Unfallzeit

ein 19jähriger aus der Gemeinde Apen mit seinem PKW Opel Corsa die B

401 aus Richtung Papenburg kommend in Fahrtrichtung Oldenburg. Aus

bislang unbekannten Gründen geriet der 19jährige mit seinem PKW in

den Gegenfahrstreifen und kollidierte dort annähernd frontal mit

einem entgegenkommenden LKW mit Anhänger. Durch diesen Zusammenstoß

wurde der PKW Opel Corsa herumgeschleudert und prallte anschließend

mit dem Fahrzeugheck gegen einen Straßenbaum. Der 19jährige

Fahrzeugführer und alleinige Insasse wurde dabei schwer verletzt und

nach einer notärztlichen Versorgung in ein Oldenburger Krankehaus

eingeliefert. Der 50jährige Fahrer des LKW aus der Gemeinde

Friesoythe wurde augenscheinlich nicht verletzt. Da die beiden

beteiligten Fahrzeuge aufgrund der schweren Beschädigungen nicht mehr

fahrbereit waren und durch Fachfirmen abgeschleppt werden mussten,

musste die Bundesstraße während der Unfallaufnahme und den

anschließenden Bergungs- und Aufräumarbeiten phasenweise vollständig

gesperrt werden. Dabei kam es bis 18 Uhr teilweise zu erheblichen

Verkehrsbehinderungen.

