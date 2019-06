POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Daun (ots) –

Am 20.06.2019 gegen 18:55 Uhr ereignete sich auf der Landstraße 46

von Daun-Gemünden kommend in Richtung Üdersdorf an der Einmündung zum

dortigen Sporthotel ein Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen.

Eine 20-jährige Fahrzeugführerin aus dem benachbarten Bundesland

Hessen befuhr die Straße vom Sporthotel kommend in Richtung der

Einmündung der L 46.

Hier mißachtete sie aus Unaufmerksamkeit die Vorfahrt eines

kreuzenden Personenkraftwagens eines 20-jährigen Fahrzeugführers aus

der VG Daun.

Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge im Einmündungsbereich,

wodurch an beiden Fahrzeugen erheblicher Sachschaden entstand, so

dass diese, nicht mehr fahrbereit, abgeschleppt werden mussten.

Beide Fahrzeugführer wurden durch die Kollision verletzt und

mussten in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden.

Die Beifahrerin des Fahrzeuges der Unfallverursacherin wurde

ebenfalls verletzt und brach sich nach ersten Erkenntnissen ein Bein,

so dass auch diese zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden

musste.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L 46 voll gesperrt.

Neben den Beamten der Polizeiinspektion Daun war die Feuerwehr

Daun, sowie die Straßenmeisterei Daun im Einsatz.

Zwischenzeitlich ist die Unfallaufnahme beendet und die Straße ist

wieder frei.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Daun

Sven Lehrke, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/96260

Fax: 06592/962650

pidaun@polizei.rlp.de

Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeidirektion Wittlich | Publiziert durch presseportal.de.