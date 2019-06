FW-WAF: Küchenbrand in Ahlen

Ahlen (ots) –

Heute um 19:34 Uhr wurde die Feuerwehr zur Theodor-Körner-Straße

gerufen. Aufmerksame Nachbarn hatten Rauch aus einer Wohnung bemerkt.

Die Feuerwehr verschaffte sich Zugang in das Gebäude und überprüfte

die betroffene Wohnung. In der Küche war Essen auf dem Herd

verbrannt. Die leicht verrauchte Wohnung wurde mit einem

Hochleistungslüfter belüftet. Eine Hausbewohnerin wurde durch den

Rettungsdienst betreut und mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein

Krankenhaus befördert. Der Einsatz war um 20:15 Uhr beendet

