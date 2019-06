POL-VER: ++ Brand auf Pferdehof ruft Großaufgebot der Feuerwehr auf den Plan – vorsorglich Pferde evakuiert ++

Thedinghausen (ots) – Ein Brand in einem kombiniertem Wohn- und

Stallgebäude auf einem Pferdehof im Weidweg hat am

Donnerstagnachmittag einen Großeinsatz mehrerer Freiwilliger

Feuerwehren in der Samtgemeinde Thedinghausen ausgelöst. Vorsorglich

wurde auch die Drehleiter der Ortswehr Achim zur Einsatzstelle

beodert. Vor Ort eingetroffen, stellte sich der befürchtete

Gebäudevollbrand jedoch zum Glück als weniger dramatisch dar. Das

Feuer konnte in der Zwischendecke eines Badezimmers im Erdgeschoss

des Wohntraktes lokalisiert und von den Einsatzkräften rasch unter

Kontrolle gebracht werden. Um alle Glutnester erreichen zu können,

mussten Teile der Zwischendecke aufgenommen werden. Trotzdem hält

sich der Schaden in Grenzen. Menschen oder Tiere wurden nicht

verletzt. Sicherheitshalber wurden sechs Pferde aus den Stallungen in

Sicherheit gebracht. Noch während der Löscharbeiten nahmen Angehörige

einer Spezialisierten Tatortgruppe der Polizeiinspektion

Verden/Osterholz erste Ermittlungen zur Brandursache auf.

