POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Aalen (ots) – Murrhardt: Motorradfahrer prallt mit Pkw zusammen –

leicht verletzt

Am Donnerstag, gegen 10:40 Uhr, befuhr ein 57 Jahre alter

Motorrad-Lenker als dritter in einer 5-köpfigen Motorradgruppe die L

1149 von Unterneustetten in Richtung Murrhardt. Am Ende einer

Rechtskurve kam der Honda-Fahrer aus ungeklärter Ursache auf die

Gegenfahrbahn, wo er mit dem ordnungsgemäß entgegenkommenden Kia

eines 70jährigen Fahrers kollidierte. Der Zweiradfahrer hatte Glück

im Unglück und wurde lediglich leicht verletzt. Der entstandene

Schaden beläuft sich auf ca. 20.500 Euro.

