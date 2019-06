POL-PDLD: Brandmelder sorgt für Fehlalarm

Edenkoben (ots) –

Der Rauchmelder eines Mehrfamilienhauses in der Klosterstraße

sorgte an Fronleichnam gegen 15 Uhr für einen Großeinsatz der

Feuerwehr und der Polizei. Ein Nachbar wurde auf den Alarm aufmerksam

und verständigte die Rettungsleitstelle. Durch die Einsatzkräfte

konnte festgestellt werden, dass dieser aus einem leerstehenden

Bereich heraustönte. Der Mieter konnte erreicht werden und kam vor

Ort. Zu einer Rauchentwicklung war es nicht gekommen. Warum der

Rauchmelder ansprang, ist ungeklärt. Die Feuerwehr Edenkoben war mit

15 Leuten und drei Fahrzeugen im Einsatz. Der Verlauf der in der

Klosterstraße stattfindenden Owwergässer Winzerkerwe wurde durch den

Einsatz nicht beeinträchtigt.

