Bundespolizeidirektion München: Schleusung – unerlaubte Einreise – Urkundenfälschung – Ausweismissbrauch/ Bundespolizei beendet verdächtigen Männerausflug

Füssen (ots) –

In der Nacht auf Mittwoch (18. Juni) hat die Bundespolizei auf der

BAB 7 eine mutmaßliche Schleusung gestoppt. Ein Niederländer hatte

versucht zwei türkische Staatsangehörige unerlaubt über die Grenze zu

bringen. Einer der Insassen verfügte zudem über zwei deutsche

Aufenthaltstitel, die zur Einziehung ausgeschrieben waren. Der zweite

unerlaubt Eingereiste wies sich mit einem fremden Führerschein aus.

Kemptener Bundespolizisten überprüften kurz vor Mitternacht die

drei Insassen eines in den Niederlanden zugelassenen Pkw in der

Kontrollstelle am Füssener Grenztunnel. Der niederländische Fahrer

mit türkischen Wurzeln, der nach eigenen Angaben mit dem Auto eines

Freundes unterwegs war, konnte sich ordnungsgemäß ausweisen.

Der Beifahrer händigte den Bundespolizisten einen gültigen

türkischen Reisepass aus, in dem sich ein abgelaufener und ein

gültiger deutscher Aufenthaltstitel befand. Der 30-Jährige war jedoch

der deutschen Sprache nicht mächtig. Zudem schlug bei der Überprüfung

der beiden Aufenthaltstitel der Fahndungscomputer an. Die Dokumente

stammten aus einer Fälschungsserie beziehungsweise einem Diebstahl

und waren demnach zur Einziehung ausgeschrieben.

Der 23-jährige Insasse wies sich lediglich mit einem

niederländischen Führerschein aus, der nicht auf ihn ausgestellt war.

Der türkische Staatsangehörige behauptete, das Dokument gefunden zu

haben.

Der Fahrzeuglenker gab gegenüber den Beamten an, seine beiden

Mitfahrer bereits aus den Niederlanden zu kennen und mit ihnen auf

einer Kurzreise in Italien gewesen zu sein. Erst dort stellte der

49-Jährige fest, dass seine Reisebegleitung nicht über ausreichend

Geld für einen längeren Aufenthalt verfügte, worauf sie bereits nach

einem Tag zurückfuhren. Die Männer reisten jedoch ohne Gepäck.

Der in Utrecht wohnhafte mutmaßliche Schleuser konnte nach

Abschluss der polizeilichen Maßnahmen seine Heimfahrt antreten. Der

Beifahrer musste am Mittwochabend seinen Heimflug in die Türkei

antreten. Den dritten Insassen lieferten die Bundespolizisten nach

der Richtervorführung in Zurückweisungshaft in die

Justizvollzugsanstalt Eichstätt ein.

Die Bundespolizei ermittelt nun gegen den Fahrer wegen

Einschleusens von Ausländern und gegen die beiden Insassen aufgrund

des Versuchs der unerlaubten Einreise sowie der Urkundenfälschung

beziehungsweise des Ausweismissbrauchs.

Rückfragen bitte an:

Sabine Dittmann

Bundespolizeiinspektion Kempten

Eicher Straße 3 | 87435 Kempten

Pressestelle

Telefon: 0831 / 540 798-1010

E-Mail: bpoli.kempten.oea.controlling@polizei.bund.de

Die Bundespolizeiinspektion Kempten schützt mit ihren Revieren

Weilheim und Lindau auf 220 Grenzkilometern zwischen Bodensee und

Ammergebirge die Schengen-Binnengrenze zu Österreich, um

grenzüberschreitende Kriminalität und irreguläre Migration zu

verhindern.

Zudem sorgen die Bundespolizisten auf 560 Streckenkilometern und 90

Bahnhöfen für die Sicherheit des Bahnverkehrs und der Reisenden.

Der Zuständigkeitsbereich erstreckt sich auf die Landkreise Landsberg

am Lech, Lindau, Ober-, Ost-, Unterallgäu und Weilheim-Schongau,

sowie die kreisfreien Städte Kaufbeuren, Kempten und Memmingen.

Weitere Informationen zur Bundespolizei erhalten Sie unter

www.bundespolizei.de oder oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Bundespolizeidirektion München | Publiziert durch presseportal.de.