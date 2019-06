POL-HL: OH-Heiligenhafen Achtung falsche Bußgeldbescheide per E-Mail -möglicher Trojaner

Lübeck (ots) –

Aktuell sind zwei Anzeigen beim Polizeirevier in Heiligenhafen

erstattet worden. Per E-Mail werden Firmen falsche Bußgeldbescheide

unter dem Logo der Polizei in Brandenburg zugesandt. Den Betroffenen

wird vorgeworfen, dass sie zu schnell gefahren sind und entsprechen

einen Bußgeldbescheid erhalten. Dieser wäre durch Öffnen eines

Anhanges zu lesen. Doch seitens der Polizei kann nur gewarnt werden.

Es ist zu vermuten, dass Betrüger versuchen, auf Ihrem Computer einen

Trojaner zu installieren.

Die Kriminalpolizei in Oldenburg in Holstein hat die Ermittlungen

aufgenommen.

Öffnen Sie niemals ungeprüft Dateianhänge. Ganz gleich, ob es sich

um scheinbar ungefährliche Dateien wie Bilder, Dokumente oder

sonstige Dateien handelt. Wenn Sie sich nicht sicher sind, fragen Sie

sicherheitshalber beim Absender nach. Weitere Hinweise: https://www.p

olizei-beratung.de/themen-und-tipps/gefahren-im-internet/viren-und-tr

ojaner/

