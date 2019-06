POL-TUT: (Rötenbach) Linksfahrer zwingt VW Tiguan in die Leitplanken – Zeugen gesucht

Rötenbach (ots) – Wegen eines zu weit links fahrenden Autos hat am

Mittwochnachmittag ein VW Tiguan die Leitplanke gestreift. Der

Linksfahrer ist weiter gefahren.

Gegen 16.45 Uhr fuhr der VW Tiguan von Rötenbach in Richtung

Rötenberg. In einer Rechtskurve kam ein weißer Kleinwagen entgegen,

dessen Fahrer zu weit links fuhr. Der VW-Fahrer (51) musste nach

rechts ausweichen. Dabei streifte er die Leitplanke. Der Linksfahrer

fuhr ohne anzuhalten in Richtung Rötenbach weiter. An dem Tiguan

entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 2000 Euro.

Das Polizeirevier Freudenstadt sucht Zeugen des Unfalls und bittet

darum, unter der Telefonnummer 07441 536 0 Kontakt aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Tuttlingen | Publiziert durch presseportal.de.