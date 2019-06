POL-CUX: Pädagogische Puppenbühne der Polizei beendet Spielsaison in der Polizeiinspektion Cuxhaven

Cuxhaven (ots) –

Cuxhaven. Die Pädagogische Puppenbühne der Polizeidirektion

Oldenburg – Standort Delmenhorst beendete am heutigen Donnerstag die

Spielsaison des zu Ende gehenden Schuljahres in der Polizeiinspektion

Cuxhaven. Auf Einladung des Koordinators Prävention,

Kriminalhauptkommissar Uwe Sandrock, fanden sich die Schüler der

Schulen aus Duhnen, Gorch-Fock-Schule, Groden, Süderwisch und Waldorf

im Stadttheater Cuxhaven ein.

Die 1. und 2. Klassen sahen das Verkehrspräventionsstück

„Geschnallt“. Hier vermittelten die Puppenspieler, wie wichtig es

ist, sich im Auto anzuschnallen. Sehr beeindruckend war der kleine

Gurtschlitten, auf dem ein Teddy zunächst nicht angeschnallt auf den

Bühnenboden flog und bei einem weiteren Versuch dann angeschnallt

sicher im Sitz verblieb. Auch die anderen agierenden Personen in

Puppengestalt waren bei der Suche nach einem entlaufenen Hund nicht

immer umsichtig in ihrem Handeln und wurden vom Puppenspieler Björn

Reschke-Thein in Polizeiuniform auf die Anschnallpflicht hingewiesen.

Zum Schluss wurde der entlaufene Hund mit Unterstützung der Kinder

gefunden und seinem Herrchen zurückgebracht.

Dann kamen die Dritt- und Viertklässler zum Zuge und durften das

Medienpräventionsstück „Netz-Dschungel“ auf der Bühne erleben. Basti

surft im Internet und begegnet dabei im Chat auf der ganzen Welt

unterschiedlichen Personen, mit denen er sich unterhält. Dabei nennt

er scheinbar nebenbei im Gespräch seinen Namen, Alter, Wohnort,

Telefonnummer, Hobbys und sendet der listigen Schlange sogar ein Foto

von sich. Zwischendurch erscheint immer wieder Trixi und freundet

sich mit Basti an. Dann plötzlich verlangt Trixi eine Pizza und ein

Smartphone. Als Basti das Smartphone nicht bestellen will, droht

Trixi ihm, da sie alles von ihm weiß und Basti nichts von Trixi in

Erfahrung gebracht hat. Basti beendet voller Angst den Chat und redet

mit seinen Eltern über das Erlebte.

In der nächsten Woche gehen die Puppenspieler noch in die 3. und

4. Klassen der anwesenden Schulen, um das Erlebte und die Inhalte zu

besprechen.

Im zurückliegenden Schuljahr wurden mit diesen beiden Programmen

auch die Grundschulen in Bexhövede, Bederkesa, Bokel, Cadenberge,

Neuenkirchen/Nordleda, Nordholz und Uthlede bespielt.

Die Verkehrssicherheitsberaterin Birte Heimberg und der

Beauftragte für Jugendsachen Uwe Sandrock freuen sich schon auf das

nächste Schuljahr, denn dann werden wieder weitere Schulen in den

Genuss der Präventionsstücke kommen.

