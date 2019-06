POL-VDKO: Versuchter Ladungsdiebstahl an 6 Sattelzugmaschinen auf der Rastanlage Heiligenroth

Heiligenroth (ots) –

In der Nacht vom 19. auf den 20.06.2019, in der Zeit von 19:00 –

06:00 Uhr, wurden während der Einhaltung der nächtlichen Ruhezeit an

insgesamt 6 geparkten Sattelzugmaschinen seitlich die Planen

sichelförmig aufgeschlitzt. Aus den LKWs wurde jedoch nichts

entwendet. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von circa 1800 Euro.

Täterhinweise liegen keine vor. Die Polizeiautobahnstation geht aber

davon aus, dass es sich um eine Tätergruppe handelt, die hier

vorgegangen ist.

Rückfragen bitte an:

Polizeiautobahnstation Montabaur

An der Autobahnmeisterei 6

56412 Heiligenroth

Telefon: 02602/93270

Email: pastmontabaur@polizei.rlp.de

