POL-NOM: Erneut falsche Polizeibeamte am Telefon – mehrere Tausend Euro erbeutet

Northeim (ots) – Dienstag, 18.06.2019, gegen 21.30 Uhr

Nörten-Hardenberg, Bürgermeister-Heise-Str.

NÖRTEN-HARDENBERG (da) – Am Dienstagabend wurde eine Seniorin in

der Bürgermeister-Heise-Straße Opfer von Betrügern, die sich zuvor am

Telefon als Polizeibeamte ausgaben. Die Dame wurde durch eine äußerst

geschickte Gesprächsmanipulation zur Herausgabe von Bargeld bewegt,

das sie anschließend auf Anweisung in einer Tüte vor ihrer Haustür

deponierte. Die Täter erbeuteten im vorliegenden Fall mehrere Tausend

Euro Bargeld.

Zeugenaufruf: Wer hat im angegebenen Zeitraum in der

Bürgermeister-Heise-Straße bzw. Ostlandstraße und Lindenallee

Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen

könnten? Standen Fahrzeuge mit unbekannten Insassen längere Zeit vor

Ort, aus denen möglicherweise die Nachbarschaft beobachtet wurde?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten,

sich mit der Polizei Nörten-Hardenberg unter Telefon 05503/1004 oder

jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Warnhinweis: Die Polizei warnt erneut vor dem Auftreten falscher

Polizei- oder Kriminalbeamter. Die Täter geben am Telefon oftmals an,

dass in der Nachbarschaft eingebrochen worden sei und die

festgenommenen Tätern Notizen mit den Namen der Angerufenen mit sich

geführt hätten. Um ihre Wertsachen vor weiteren Tätern zu schützen,

sollen die Angerufenen diese Sachen später einem Abholer der

(falschen) Polizei aushändigen. Bei diesen Anrufen wird durch die

Täter meistens die eigene Rufnummer verfälscht, so dass bei den

Angerufenen mitunter sogar die Notrufnummer „110“ eingeblendet wird.

Auch erhalten die Angerufenen Anweisungen, mit niemanden über den

Vorgang zu sprechen, um angebliche verdeckte Ermittlungen nicht zu

gefährden.

Die Polizei wird sie niemals auffordern, Bargeld oder

Wertgegenstände an „Abholer“ herauszugeben! Bei dubiosen Anrufen oder

einem „unguten“ Bauchgefühl lassen Sie sich bitte immer Namen und

Dienststelle der Polizeibeamten nennen und erkundigen Sie sich

anschließend selber über den Notruf 110, ob diese Angaben richtig und

plausibel sind. Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung ein.

