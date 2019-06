POL-OS: Osnabrück: Drogenbande ging in Haft

Osnabrück (ots) – Die Polizei Osnabrück hat in der vorletzen Woche

eine aus drei Osnabrückern bestehende Drogenbande nach umfangreichen

Ermittlungen festgenommen. Die Männer im Alter von 26, 36 und 36

Jahren hatten seit mindestens 6 Monaten Betäubungsmittel im

Kilogramm-Bereich aus den Niederlanden nach Deutschland

eingeschmuggelt, um diese hier an zahlreiche Abnehmer gewinnbringend

zu verkaufen. Bei der letzten Schmuggelfahrt schlugen die Fahnder zu

und stellten mehrere Kilogramm Marihuana sicher. Für diese Fahrt

bedienten sich die Beschuldigten eines Kurier-Pärchens aus Meppen,

das ebenfalls festgenommen wurde. In der Folge wurden zehn Wohnungen

und Verstecke durchsucht, wobei weitere Betäubungsmittel und

Vermögenswerte sichergestellt wurden. Letztendlich konnten insgesamt

mehr als 12 Kilogramm Marihuana, geringe Mengen anderer Drogen

(Amphetamin, Ecstasy, Heroin), über 60.000 Euro Bargeld, zwei

hochwertige Pkw (darunter ein Porsche), teure Armbanduhren, Schmuck

und Diamanten sichergestellt werden. In einer angemieteten Bunkerbox

wurden eine erlaubnispflichtige Langwaffe sowie Schrotmunition

aufgefunden. Das Trio war sich sogar nicht zu schade, Wohnungen von

ahnungslosen Angehörigen (Mutter und Großmutter von einem der Täter)

als Drogen- und Geldbunker in Gebrauch zu nehmen. Für alle fünf

Personen erließ das AG Osnabrück einen Untersuchungshaftbefehl. Die

Ermittlungen dauern an.

