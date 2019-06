POL-MFR: (839) Verunfallter Storch sorgte für Polizeieinsatz

Höchstadt an der Aisch (ots) – Am Mittwochabend (19.06.2019)

verunfallte ein Storch auf seinem Flug über Höchstadt an der Aisch

(Lkrs. Erlangen-Höchstadt). Er löste dadurch einen Polizei- und

Feuerwehreinsatz aus.

Gegen 21:15 Uhr wurde der Polizeiinspektion Höchstadt an der Aisch

gemeldet, dass in der Steinwegstraße ein Storch verunfallt war. Es

ist davon auszugehen, dass der Storch bei einem Flugmanöver gegen das

Dach eines Gebäudes geflogen ist und dadurch zu Tode kam.

Durch den Aufprall lockerten sich zwei Dachziegel, die

herabzufallen drohten. Durch die Hinzuziehung der Feuerwehr Höchstadt

konnte die Gefahr abgewandt werden. Der Storch wurde geborgen und

zunächst zur Polizeiinspektion Höchstadt an der Aisch verbracht.

