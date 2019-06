POL-KR: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person – Zeugensuche

Krefeld (ots) – Am Donnerstagmorgen, den 20.06.2019, 05:40 Uhr,

kam es im Verlauf des Flünnertzdyk zu einem Verkehrsunfall mit einer

verletzten Person. Dabei kam ein Pkw, der den Flünnertydyk aus

Richtung Langen Dyk in Richtung Nieper Straße befuhr, nach einer

Linkskurve zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte

mit der Schutzplanke. Anschließend überschlug sich der Pkw und kam im

Straßengraben zum Stillstand. Vor Ort konnte durch die Polizei bzw.

den Rettungsdienst ein 18-jähriger Mann aus Krefeld angetroffen

werden. Seine Art der Beteiligung am Unfall ist derzeit nicht

abschließend geklärt. Vor Ort ergaben sich Hinweise auf

Alkoholkonsum, so dass dem Mann eine Blutprobe entnommen, sowie sein

Führerschein sichergestellt wurde. Er wurde einem örtlichen

Krankenhaus zugeführt. Aufgrund auslaufender Betriebsmittel erfolgte

eine Hinzuziehung des Umweltamtes, so dass Teile des Erdreiches

ausgehoben werden konnten. Für die Dauer der Unfallaufnahme, sowie

die Bergung des Pkw mittels Kran wurde der Flünnertzdyk bis 08.50 Uhr

gesperrt. Zeugen des Unfall werden gebeten sich bei der Polizei in

Krefeld (Tel.: 02151-6340) zu melden. (540)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld

Pressestelle

Telefon: 02151 634 1111

oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0

www.polizei.nrw.de/krefeld

Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite

http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Krefeld | Publiziert durch presseportal.de.