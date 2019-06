POL-PDKH: Nachtragsmeldung zur Veröffentlichung „Hundewelpe wurde im Weinberg ausgesetzt“

Bad Kreuznach, ST Bosenheim/Weinberg (ots) – Im Nachgang zu

unserer Veröffentlichung zu einem ausgesetzten Hundewelpen in den

Weinbergen zwischen Bosenheim und Hackenheim haben sich zahlreiche

Leser bei der Polizei Bad Kreuznach gemeldet und haben sachdienliche

Hinweise zum möglichen Halter des Tieres gegeben. Am späten Mittag

ist der Hundehalter dann persönlich bei der Polizei erschienen und

hat das Aussetzen des Tieres in der vergangenen Nacht eingeräumt.

Kurios dabei ist nur, dass er es selbst war, der die Polizei über den

im Wingert angebundenen Kangal informiert hatte. Den Halter erwartet

eine Geldbuße, das Veterinäramt wird über den Vorfall in Kenntnis

gesetzt.

