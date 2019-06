FW Lügde: Brandnachschau einer Ballenpresse

Lügde (ots) –

Donnerstag, 20.06.2019, 07:33 Uhr, Höxterstraße. Der Löschzug

Lügde wurde durch die Kreisleitstelle der Feuerwehr mit dem

Einsatzstichwort „Feuer1: Brandnachschau Landwirtschaftliches Gerät „

alarmiert. Bei der Ballenpresse die am Dienstag den 18.06.2019 in

Vollbrand stand, stieg am frühen Donnerstagmorgen erneut eine

Rauchsäule auf. Unter Atemschutz haben die Einsatzkräfte mit Vornahme

eines Schaumrohres die Ballenpresse erneut eingeschäumt. Da sich in

dem Landwirtschaftlichen Gerät ein gepresster Strohballen befand und

die Temperatur im inneren anstieg, wurde die Ballenpresse mit

Hydraulischem Gerät geöffnet. Im Anschluss wurde der Strohballen aus

der Ballenpresse herausgeholt und abgelöscht. Nach ca. 4 Stunden war

der Einsatz für die Feuerwehr beendet.

