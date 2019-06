POL-SE: Quaal, Diebstahl eines VW T4-Transporters

Bad Segeberg (ots) – Im Bereich der Schulstraße in der Ortschaft

Quaal ist es in der Nacht zu heute (20.6.2019) zu einem

Multivan-Diebstahl gekommen, infolgedessen die Polizei Zeugen sucht.

Bislang unbekannte Fahrzeugdiebe entwendeten den auf der Fahrbahn

abgestellten VW T 4, Multivan, Baujahr 2001 und flüchteten mitsamt

dem silberfarbenen T4 im Wert von etwa 10.000 Euro in unbekannte

Richtung. In dem Transporter befand sich ein Laufrad und ein

schwarzweißer Kinderwagen der Marke Hartan-Skater. Hinweise zu dem

Diebstahl sowie zu dem Verbleib des Fahrzeuges nehmen die Ermittler

der Kriminalpolizei Bad Segeberg unter 04551-8840 entgegen.

Polizeidirektion Bad Segeberg

– Pressestelle –

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg

Kai Hädicke-Schories

Telefon: 04551-884-2024

E-Mail: Kai.Haedicke-Schories@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeidirektion Bad Segeberg | Publiziert durch presseportal.de.