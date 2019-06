BPOL-HH: +++Nach versuchtem Taschendiebstahl – Geschädigte zeichnet Bild des Täters – Festnahme durch Zivilfahnder der Bundespolizei+++

Hamburg (ots) – Bundespolizisten konnten am 19.Juni 2019 einen

26-jährigen Taschendieb in der Nähe des Bahnhofs Harburg festnehmen.

Einen entscheidenden Hinweis hatte eine Geschädigte mit einer

Zeichnung geliefert.

Nach derzeitigem Sachstand der Hamburger Bundespolizei, versuchte

der Tatverdächtige am 17.Juni 2019 gegen 22:30 Uhr die 35-jährige

Geschädigte im S-Bahnhof Harburg-Rathaus zu bestehlen. Diese bemerkte

den Versuch und rief um Hilfe. Der Mann mit bosnisch-herzegowinischer

Staatsangehörigkeit ergriff daraufhin die Flucht. Die Frau prägte

sich das Gesicht und die Statur des Mannes ein. Anschließend fertigte

die freischaffende Künstlerin eine detaillierte Zeichnung des Mannes

an. Diese enthielt nicht nur das Portrait, sondern auch eine

Darstellung der Statur und sehr genaue Beschreibungen zu Größe,

Gebiss, Bartwuchs und Tätowierungen.

Am 18. Juni 2019 erstattete sie Anzeige im Bundespolizeirevier am

Hamburger Hbf und übergab die angefertigte Zeichnung. Zivilfahnder

nahmen das Video der Tat und die Zeichnung in Augenschein und

identifizieren einen polizeibekannten 26-Jährigen als

Tatverdächtigen. Im Rahmen der gezielten Fahndung, konnten sie ihn am

19. Juni 2019 gegen 12:00 Uhr am Bahnhof Harburg festnehmen, als er

in einen PKW steigen wollte. An diesem befanden sich am Montag

gestohlene Kennzeichen. Der Mann wurde bereits wegen Betruges und

Fahrens ohne Führerschein mit Haftbefehlen gesucht. Er hat nun eine

Freiheitsstrafe von 1 Jahr zu verbüßen und wurde einer Hamburger

Haftanstalt zugeführt. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

Die weiteren Ermittlungen führt der Ermittlungsdienst der

Bundespolizeiinspektion Hamburg. Aktuell wird geprüft, ob der Mann

noch für weitere Diebstahlstaten als Täter in Frage kommt.

Die Bundespolizei warnt in diesem Zusammenhang vor Trick- und

Taschendieben. Informationen zum Vorgehen der Täter und wie sie sich

schützen können, bekommen sie unter www.bundespolizei.de.

Hinweis: Die Zeichnung kann nicht zur Verfügung gestellt werden.

