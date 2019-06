POL-PDPS: Brand einer Garage

Dahn (ots) – Am Mittwochnachmittag kam es in einer Garage in der

Weißenburger Straße in Dahn zu einem Brand. Durch die Streife der

Polizeiinspektion Dahn wurde festgestellt, dass ein Arbeiter im Hof

einer ehemaligen Schuhfabrik unmittelbar vor einer Garage

Beton-platten abgeflämmt hatte. Die Flammen drangen durch das

verschlossene Garagentor und entzündeten dort abgestellte

Umzugskartons und Möbel. Durch die Feuerwehr konnte der Brand schnell

gelöscht werden. Der an der Garage entstandene Sachschaden wird mit

2000 Euro beziffert. Auf den Verursacher kommt nun eine Strafanzeige

wegen fahrlässiger Brandstifung zu.

