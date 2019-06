POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Dötlingen

Delmenhorst (ots) –

Ein 29-jähriger Mann aus der Gemeinde Großenkneten hat am

Donnerstag, 20. Juni 2019, gegen 05:30 Uhr, einen Verkehrsunfall auf

der Autobahn 1 verursacht.

Er befuhr mit seinem Opel die Autobahn 1 in Richtung Hamburg und

geriet in Höhe der Tank- und Rastanlage Wildeshausen mit seinem Pkw

nach links in die Schutzplanke. Nach diesem ersten Zusammenstoß

drehte sich sein Fahrzeug und kollidierte mit dem Heck mit der

äußeren Schutzplanke. Sein Pkw kam entgegen der Fahrtrichtung auf dem

Standstreifen zum Stehen.

Der 29-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde von der

Besatzung eines Rettungswagens behandelt. Einen Transport ins

Krankenhaus lehnte er aber ab.

Am Pkw, der abgeschleppt werden musste, und den

Schutzeinrichtungen der Autobahn entstanden Schäden in Höhe von

ungefähr 4.000 Euro.

Gegenüber Zeugen, Rettungskräften und den eingesetzten Beamten der

Autobahnpolizei Ahlhorn gab der Mann an, eingeschlafen zu sein. Gegen

ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Nach Schilderung des

Sachverhaltes gegenüber der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde sein

Führerschein beschlagnahmt.

