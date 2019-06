POL-NE: Persönlich und telefonisch – Nutzen Sie die flexible und kompetente „Montagsberatung“ der Polizei – Schieben Sie Einbrechern einen Riegel vor (Foto anbei)

Rhein-Kreis Neuss (ots) –

Die Polizei bietet besondere Infotermine zum Schutz vor

Wohnungseinbrüchen an. An allen Montagen im Juni und Juli, in der

Zeit von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr, ist die Beratungsstelle

für interessierte Besucher (ohne Anmeldung) geöffnet.

Die Termine im Einzelnen: 24.06.2019, 01.07.2019, 08.07.2019,

15.07.2019, 22.07.2019, 29.07.2019.

Christoph Kaiser, Uwe Wagensonner und Rainer Ippers vom Team der

Kriminalprävention sind für Sie im Einsatz (Foto anbei). Die Experten

informieren über typische Vorgehensweisen der Täter und die besten

Schutzmöglichkeiten. Im Beratungsraum an der Jülicher Landstraße 178

in Neuss finden Sie eine Vielzahl von Exponaten, die mögliche

Schwachstellen und Verbesserungspotential an Wohnungen und Häusern

veranschaulichen.

Sollten Sie zunächst eine kurze telefonische Information rund um

das Thema „Schutz vor Wohnungseinbrüchen“ wünschen, stehen Ihnen die

technischen Berater in der o.g. Zeit unter der Rufnummer

02131/300-25518 zur Verfügung.

Im Jahr 2018 lag die Zahl der angezeigten Wohnungseinbrüche

(einschließlich Versuchstaten) im Rhein-Kreis Neuss bei 927, was

einen Rückgang um 278 Fälle bedeutet (im Vergleich zum Jahr 2017).

Die Fallzahlen zu den Wohnungseinbrüchen des Jahres 2018 in den

einzelnen Kommunen:

Dormagen: 123 (Vorjahr: 216)

Grevenbroich: 125 (Vorjahr: 129)

Jüchen: 43 (Vorjahr: 63)

Kaarst: 110 (Vorjahr: 120)

Korschenbroich: 55 (Vorjahr: 82)

Meerbusch: 111 (Vorjahr: 144)

Neuss: 341 (Vorjahr: 428)

Rommerskirchen: 18 (Vorjahr: 23)

Trotz des Rückgangs in allen Kommunen des Rhein-Kreises Neuss,

geht die Polizei weiterhin gezielt gegen Wohnungseinbrecher vor.

Neben der Tatortaufnahme, Spurensuche, -sicherung und -auswertung

sowie weiterer Ermittlungen setzt die Polizei insbesondere auf

technische Prävention. Jeder kann durch Nachrüstungen an Fenstern und

Türen selbst etwas tun, um Einbrechern das Leben so schwer wie

möglich zu machen.

Nutzen Sie die flexible und kompetente „Montagsberatung“ der

Polizeiexperten – ohne Terminvereinbarung – rufen Sie an oder kommen

Sie einfach vorbei.

